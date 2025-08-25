25/08/2025
Candidatos ao ProUni 2/2025 podem participar da lista de espera

Escrito por Agência Brasil
candidatos-ao-prouni-2/2025-podem-participar-da-lista-de-espera


Logo Agência Brasil

A partir desta segunda-feira (25), os candidatos que não foram pré-selecionados nas duas primeiras chamadas da edição 2/2025 do Programa Universidade para Todos (ProUni) podem se inscrever para participar da lista de espera.

O prazo termina amanhã, às 23h59, e a manifestação de interesse deverá ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.   

Para o segundo semestre de 2025, o ProUni ofereceu mais de 211 mil bolsas. Desse total, cerca de 118 mil eram integrais e 93 mil, parciais, que custeiam metade da mensalidade. As bolsas são destinadas a mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior. 

O nome dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera será divulgado no dia 29 de agosto. Quem for pré-selecionado deverá comparecer à instituição de ensino escolhida, entre 29 de agosto e 5 de setembro, para comprovar as informações prestadas em sua inscrição, incluindo a entrega de documentos, que também poderá ser feita por meio eletrônico. 

A partir do registro da aprovação do candidato, as instituições de ensino deverão providenciar a emissão do Termo de Concessão de Bolsa, entre 30 de agosto e 12 de setembro.  

O Ministério da Educação reforça que é proibida a cobrança, por parte das instituições, de qualquer tipo de taxa para a seleção dos candidatos ao Prouni. No entanto, de acordo com o edital, as instituições podem optar por efetuar um processo próprio de seleção, desde que já tenham comunicado os candidatos pré-selecionados sobre a existência dessa exigência.  

Sobre o ProUni 

Em 2025, o Prouni comemora 20 anos e contabiliza mais de 3,5 milhões de estudantes beneficiados desde a primeira edição, em 2005. O programa oferece bolsas de estudo parciais e integrais a estudantes de baixa renda que tenham concluído o ensino médio, preferencialmente, em instituições públicas ou em colégios privados na condição de bolsista. 

