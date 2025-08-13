Canibalismo: homem mata amigo e depois come partes do corpo dele

Um crime brutal chocou os moradores da zona rural de Ilhéus, no sul da Bahia, após um homem matar o amigo e, segundo relatos de testemunhas, comer parte da massa encefálica da vítima. O corpo de Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi encontrado por vizinhos na manhã desta terça-feira (12), dentro da Fazenda Baixinho.

Busca pelo suspeito

A Polícia Civil foi acionada e esteve no local, mas o autor do crime já havia fugido. Desde então, policiais civis e militares percorrem a região, que possui várias fazendas, na tentativa de capturar o suspeito. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Fonte: Correio 24 horas

Redigido por Contilnet.