Canibalismo: homem mata amigo e depois come partes do corpo dele

O suspeito agrediu a vítima com pauladas na cabeça antes de fugir

Um crime brutal chocou os moradores da zona rural de Ilhéus, no sul da Bahia, após um homem matar o amigo e, segundo relatos de testemunhas, comer parte da massa encefálica da vítima. O corpo de Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi encontrado por vizinhos na manhã desta terça-feira (12), dentro da Fazenda Baixinho.

Homem é morto e tem partes do corpo comida pelo assassino Crédito: Reprodução

Busca pelo suspeito

A Polícia Civil foi acionada e esteve no local, mas o autor do crime já havia fugido. Desde então, policiais civis e militares percorrem a região, que possui várias fazendas, na tentativa de capturar o suspeito. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Fonte: Correio 24 horas

Redigido por Contilnet.

