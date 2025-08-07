Cantor acreano Max Ferrari lança novo single autoral “Eu Te Quero Morena”; confira!

O cantor acreano Max Ferrari, natural da zona rural de Xapuri, acaba de lançar mais uma música autoral intitulada “Eu Te Quero Morena”. A canção, criada em parceria com seu tecladista Toinho Karisma e o DJ Alessandro Lima, já está disponível em todas as plataformas digitais.
Conhecido por unir ritmos nordestinos como o piseiro com influências do forró, Max Ferrari vem consolidando sua carreira na música há mais de oito anos, sempre buscando criar um estilo próprio e autêntico. “Eu Te Quero Morena” chega para reforçar essa identidade musical, que já rendeu colaborações com artistas do Nordeste, como o cantor Vitor Fernandes.
O novo single de Max Ferrari pode ser conferido pelo link oficial do YouTube e nas plataformas de streaming.
Veja o vídeo: