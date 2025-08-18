Cantor misterioso? Alan Rick solta a voz para divulgar o Festival Estadual da Canção

O senador Alan Rick surpreendeu em um vídeo publicado nas suas redes sociais, nesta segunda-feira (18), no qual surge às escuras cantando um louvor.

Na legenda do vídeo, Alan brincou sobre a identidade do cantor nem tão misterioso: “Nem foi tanto mistério assim… vocês são bons de palpite! Mas, para quem ainda tinha dúvida: sim, o cantor misterioso era eu mesmo”, disse.

A cantoria, na verdade se tratava da divulgação do Festival Estadual da Canção 2025, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), com recurso do mandato do senador.

O concurso será voltado para estudantes do Ensino Médio, Superior e artistas do segmento gospel, com início no dia 15 de setembro, até 18 de outubro. O festival contará, ainda, com etapas em três municípios, são eles: Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul.

Com investimento total de R$ 799.937,92, o festival terá premiações em todas as fases. As inscrições podem ser realizadas pelo portal oficial da FEM, www.femcultura.ac.gov.br.

VEJA: