Cantor Natanzinho Lima embarca para Feijó em estreia no Festival do Açaí neste domingo: “Partiu”

O cantor Natanzinho Lima, uma das grandes revelações da música nacional, anunciou com entusiasmo sua vinda para o Acre neste domingo (17). Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista compartilhou detalhes de sua viagem rumo ao município de Feijó, onde se apresenta no tradicional Festival do Açaí.

Dono de sucessos como “Mentira Estampada” e “Pilantra e Meio”, Natanzinho já dividiu palco com nomes consagrados como Wesley Safadão e Gusttavo Lima, consolidando-se como uma das vozes mais promissoras do forró.

O cantor destacou a maratona de compromissos que vem cumprindo neste fim de semana. “É isso, galera, foram dois dias virados, dormi apenas 2 horas e meia. Fiz Piauí e Teresina, partindo agora para Feijó, Acre, pela primeira vez”, contou.

A expectativa é de que a apresentação de Natanzinho atraia uma multidão, repetindo o sucesso dos dias anteriores desta edição do festival, que se tornou uma das maiores festas culturais e gastronômicas do interior do Acre.

Veja o vídeo: