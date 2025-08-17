17/08/2025
Cantor Natanzinho Lima embarca para Feijó em estreia no Festival do Açaí neste domingo: “Partiu”

Cantor compartilhou nas redes sociais a maratona de shows e disse estar animado para cantar pela primeira vez no município acreano

O cantor Natanzinho Lima, uma das grandes revelações da música nacional, anunciou com entusiasmo sua vinda para o Acre neste domingo (17). Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista compartilhou detalhes de sua viagem rumo ao município de Feijó, onde se apresenta no tradicional Festival do Açaí.

Cantor Natanzinho Lima embarca para Feijó em estreia no Festival do Açaí neste domingo. Foto: Reprodução

Dono de sucessos como “Mentira Estampada” e “Pilantra e Meio”, Natanzinho já dividiu palco com nomes consagrados como Wesley Safadão e Gusttavo Lima, consolidando-se como uma das vozes mais promissoras do forró.

O cantor destacou a maratona de compromissos que vem cumprindo neste fim de semana. “É isso, galera, foram dois dias virados, dormi apenas 2 horas e meia. Fiz Piauí e Teresina, partindo agora para Feijó, Acre, pela primeira vez”, contou.

A expectativa é de que a apresentação de Natanzinho atraia uma multidão, repetindo o sucesso dos dias anteriores desta edição do festival, que se tornou uma das maiores festas culturais e gastronômicas do interior do Acre.

