Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”

A funkeira Havena relata ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas pelo ex-companheiro, o influencer Glauber Sousa

A cantora Havena usou suas redes sociais para denunciar o ex-companheiro, o influenciador fitness Glauber Sousa, por agressões físicas e psicológicas, inclusive durante a gravidez do filho do casal. Segundo a funkeira, as violências incluíam chutes, tapas, puxões de cabelo e asfixia.

Em um dos relatos, a cantora descreve uma agressão ocorrida um mês antes do nascimento de seu filho. “Ele me puxou e eu caí no chão com muita força. Comecei a sangrar. Comecei a ficar desesperada achando que ia perder o Zayon“, contou. Ela ainda relatou que, após a queda, ele teria dado socos em sua barriga.

Havena afirmou que Glauber a ameaçava para evitar que ela o denunciasse, dizendo que “colocaria a internet inteira contra” ela, pois era “muito forte” e “muito mais inteligente”.

Michelle Bastos/Reprodução/Instagram

Denúncia e desdobramentos

A denúncia foi registrada em 21 de julho. O influenciador chegou a ser preso em flagrante, mas sua prisão foi convertida em liberdade provisória após audiência de custódia.

Nas redes sociais, Glauber afirmou que está preparando um dossiê com provas contra a ex-companheira. A defesa dele não se manifestou sobre o caso.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

logo-contil-1.png

