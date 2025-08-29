Cão ajuda equipe de resgate a encontrar tutora de 85 anos desaparecida

Os cães parecem ter um sexto sentido quando o assunto é localização — e, neste caso, um faro ainda mais apurado quando envolve “salvar” a vida dos tutores. Na Califórnia, nos Estados Unidos, Poncho foi o responsável por levar equipes de resgate até o local onde sua “humana favorita”, de 85 anos, estava desacordada. Os dois haviam desaparecido no último sábado (23/8), no Condado de Tuolumne.
Poncho e Crosby, que enfrenta um quadro de demência, desapareceram por volta das 6h30 de sábado, quando a polícia foi acionada pela família. Logo, buscas foram iniciadas pelas Equipes de Busca e Resgate (SAR) do condado.
Por volta das 22h do mesmo dia, um motorista avistou o cachorro passando pela East Bald Mountain Road. Brett Christopher voltava de um jantar de família, quando viu Poncho. Em entrevista ao canal KCRA3, ele contou que, de imediato, lembrou que o cão estava conectado ao caso da idosa desaparecida, entrando em contato com a Patrulha Rodoviária da Califórnia logo após o encontro, para alertá-los.
O pet foi encontrado na terça-feira, e agora passa bem
Por meio da trilha deixada por Poncho, os policiais conseguiram chegar até a tutora, que estava desacordada, em um barranco íngreme por fora da estrada. Para resgatá-la, os socorristas precisaram de um sistema de maca e cordas. A mulher foi levada para o pronto-socorro.
Na hora do resgate, contudo, o cachorro se escondeu atrás de arbustos e desapareceu logo em seguida. Foram necessárias mais 48 horas para reencontrar o pet. Ele estava a cerca de três quilômetros do lugar onde as equipes encontraram a tutora.
Apesar de estar desidratado quando encontrado, Poncho não estava em condições graves de saúde. E, após ser levado ao veterinário, ele passa bem.