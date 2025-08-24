23/08/2025
Capela desaba na Bahia e apenas parede com imagem de Cristo resiste

A Capela Nossa Senhora de Fátima desabou na manhã deste sábado (23/8), por volta das 10h, no povoado de Tapera, nas imediações de Conceição do Coité, no interior da Bahia. Do templo, restou apenas uma parede, onde a imagem de Jesus Cristo continuou pendurada. O fato chamou a atenção dos moradores.

Segundo relatos obtidos pela Brigada Águia Resgate, o desabamento ocorreu de forma repentina. A igreja estava fechada no momento, portanto, não houve vítimas. Lá, as celebrações costumavam acontecer aos fins de semana, sendo que havia uma missa marcada para o domingo (24/8).

O padre Oldack Filho Cordeiro, responsável pela paróquia, afirmou que a capela havia passado por reparos recentemente e não apresentava problemas aparentes. Um engenheiro esteve no local após o acidente, mas não constatou falhas estruturais evidentes.

Leia a reportagem completa no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

