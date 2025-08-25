Capotamento em ramal de Xapuri deixa homem morto e vários feridos, incluindo criança

Um acidente registrado na noite deste sábado (23), no ramal do Assentamento Tupá, em Xapuri, resultou na morte de Nilberto Rodrigues de Alencar, de 42 anos, e deixou outros ocupantes feridos, entre eles uma criança de 8 anos.

Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu por volta das 23h, quando uma caminhonete Mitsubishi, de placas NAD1C04, capotou após o motorista — que não teve a identidade revelada — perder o controle da direção. Testemunhas afirmaram que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

O veículo transportava cerca de sete pessoas que retornavam de uma confraternização familiar. Durante o acidente, Nilberto foi arremessado para fora da caminhonete e morreu ainda no local, antes da chegada do resgate.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas e as encaminharam ao Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, a aproximadamente 30 km do local. A criança, identificada pelas iniciais M.B.A., precisou ser transferida para o setor de pediatria do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Também foi transferido Cícero Rodrigues Almeida, de 54 anos, que sofreu múltiplas fraturas.

Os demais feridos permanecem internados em observação no hospital de Xapuri. O estado de saúde da criança não foi divulgado.

Policiais militares, civis e peritos estiveram no local para os procedimentos de investigação. O motorista foi levado à delegacia de Xapuri e colocado à disposição da Justiça.