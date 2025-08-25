24/08/2025
Capotamento em ramal de Xapuri deixa homem morto e vários feridos, incluindo criança

Veículo transportava cerca de sete pessoas que retornavam de uma confraternização familiar

Um acidente registrado na noite deste sábado (23), no ramal do Assentamento Tupá, em Xapuri, resultou na morte de Nilberto Rodrigues de Alencar, de 42 anos, e deixou outros ocupantes feridos, entre eles uma criança de 8 anos.

Capotamento em ramal de Xapuri deixa homem morto e vários feridos, incluindo criança. Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu por volta das 23h, quando uma caminhonete Mitsubishi, de placas NAD1C04, capotou após o motorista — que não teve a identidade revelada — perder o controle da direção. Testemunhas afirmaram que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

O veículo transportava cerca de sete pessoas que retornavam de uma confraternização familiar. Durante o acidente, Nilberto foi arremessado para fora da caminhonete e morreu ainda no local, antes da chegada do resgate.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas e as encaminharam ao Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, a aproximadamente 30 km do local. A criança, identificada pelas iniciais M.B.A., precisou ser transferida para o setor de pediatria do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Também foi transferido Cícero Rodrigues Almeida, de 54 anos, que sofreu múltiplas fraturas.

Os demais feridos permanecem internados em observação no hospital de Xapuri. O estado de saúde da criança não foi divulgado.

Vítimas do capotamento em Xapuri. Foto: Reprodução

Policiais militares, civis e peritos estiveram no local para os procedimentos de investigação. O motorista foi levado à delegacia de Xapuri e colocado à disposição da Justiça.

