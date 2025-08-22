22/08/2025
Careca, atacante acreano, marca o segundo gol mais rápido da história do futebol da Malásia; ASSISTA

Careca, que atua como meia ofensivo na primeira divisão da Malásia, também marcou um segundo gol na partida

O atacante Raianderson da Costa Morais, de 29 anos, conhecido como Careca, entrou para a história do futebol da Malásia ao marcar, nesta sexta-feira (21), o segundo gol mais rápido do país. O feito foi alcançado em menos de 10 segundos, durante a goleada de 5 a 0 do seu time, o Terengganu FC, sobre o DPMM.

O jogador acreano fez historia no campeonato asiático

Careca, que atua como meia ofensivo na primeira divisão da Malásia, também marcou um segundo gol na partida. Em entrevista ao Portal Acre, o jogador falou sobre a sensação de entrar para a história da liga. “Sensação de felicidade, de dever cumprido. Eu não sabia, só depois do jogo, foi que os repórteres me falaram que era um dos gols mais rápidos da história da Liga”, disse.

Antes de atuar no exterior, o atleta acreano teve passagens por times como Atlético Acreano, Rio Branco e Galvez. Ele também jogou no futebol da Coreia do Sul antes de se transferir para o Terengganu FC.

