Careca do INSS é alvo de 28 pedidos de deputados e senadores na CPMI

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mal começou e deputados e senadores já apresentaram 28 requerimentos para investigar o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS.

O lobista tinha procuração de associações investigadas e está sob suspeita de pagar propina a ex-diretores e ao ex-procurador-geral do INSS. Sua atuação foi revelada pelo Metrópoles na série de reportagens “farra do INSS“. Além dele, pessoas de seu entorno também são alvo de pedidos por quebras de sigilo e outras medidas.

Mala de dinheiro apreendida em apartamento do Careca do INSS

Carros de luxo apreendidos com o Careca do INSS

Motos importadas apreendidas na casa do Careca do INSS

Deputados e senadores e todos os espectros políticos fizeram requerimentos sobre Antunes. Sua presença e órgãos públicos, como as casas Legislativas, e seu sigilo bancário são citados em diversos pedidos.

Uma das autoras desses pedidos é a senadora Damares Alves (Republicanos), que também denunciou à Polícia Federal, após a deflagração da Operação Sem Desconto, que o careca do INSS ainda escondia carrões de luxo na garagem do mesmo prédio onde a parlamentar tem escritório político.

A senadora pediu relatórios de Coaf e quebras de sigilo do lobista. Citou a suposta atuação dele como operador de propinas e a frota milionária de automóveis.

O senador Izalci Lucas (PL) quer todos os registros de entrada e saída do lobista no Senado, na Câmara e no INSS.

O deputado Zé Trovão (PL) questionou a imposição de 100 anos de sigilo sobre as entradas do lobista no Senado, que consta em uma resposta a um pedido de Lei de Acesso à Informação feito pela coluna de Tácio Lorran, no Metrópoles.

“A imposição de sigilo torna-se ainda mais preocupante, uma vez que a Controladoria-Geral da União (CGU) já manifestou entendimento de que a divulgação da relação de pessoas que ingressam em órgãos públicos atende ao interesse coletivo”, afirmou o deputado, que enviou quatro questionamentos ao Senado.

Entre os governistas, Randolfe Rodrigues (PT) pediu para que ele seja convocado a depôr na condição de principal operador dos esquemas.

Quem é o “Careca do INSS”