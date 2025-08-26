Carille coloca futuro em cheque após goleada: “Noite horrível”

Muita dor de cabeça para o treinador do Vitória. Na noite desta segunda-feira (25/8), o Rubro-Negro baiano foi goleado pelo Flamengo por 8 x 0. Em entrevista coletiva, Fábio Carille pediu desculpas pelo desempenho.

“Antes de começar, quero pedir desculpas em nome de todo o grupo. Noite horrível, vergonhosa, onde todos nós perdemos. Temos que ter vergonha na cara, perdemos feio”, disse o treinador.

O Flamengo goleou o Vitória por 8 x 0, no Maracanã

Pedro marcou três vezes no confronto contra o Vitória

Samuel Lino marcou duas vezes

Arrascaeta marcou o seu gol ainda no primeiro tempo

Luiz Araújo fez o sexto gol da partida

Bruno Henrique marcou o oitavo gol do Flamengo no jogo

Durante a entrevista coletiva, Fábio Carille colocou o cargo à disposição.

“O que Fábio Mota decidir eu respeito. É um cara muito sincero e verdadeiro. O que ele decidir está decidido”, completou.

O Vitória volta a campo pela Série A do Brasileirão no próximo domingo (31/8). O clube recebe o Atlético-MG em casa, no Estádio Barradão, em Salvador. A bola rola às 18h30, em partida válida pela 22ª rodada.