Carille coloca futuro em cheque após goleada: “Noite horrível”

Muita dor de cabeça para o treinador do Vitória. Na noite desta segunda-feira (25/8), o Rubro-Negro baiano foi goleado pelo Flamengo por 8 x 0. Em entrevista coletiva, Fábio Carille pediu desculpas pelo desempenho.
“Antes de começar, quero pedir desculpas em nome de todo o grupo. Noite horrível, vergonhosa, onde todos nós perdemos. Temos que ter vergonha na cara, perdemos feio”, disse o treinador.
6 imagensFechar modal.1 de 6
O Flamengo goleou o Vitória por 8 x 0, no Maracanã
Buda Mendes/Getty Images2 de 6
Pedro marcou três vezes no confronto contra o Vitória
Gilvan de Souza/Flamengo3 de 6
Samuel Lino marcou duas vezes
Gilvan de Souza/Flamengo4 de 6
Arrascaeta marcou o seu gol ainda no primeiro tempo
Ruano Carneiro/Getty Images5 de 6
Luiz Araújo fez o sexto gol da partida
Ruano Carneiro/Getty Images6 de 6
Bruno Henrique marcou o oitavo gol do Flamengo no jogo
Gilvan de Souza/Flamengo
Durante a entrevista coletiva, Fábio Carille colocou o cargo à disposição.
“O que Fábio Mota decidir eu respeito. É um cara muito sincero e verdadeiro. O que ele decidir está decidido”, completou.
O Vitória volta a campo pela Série A do Brasileirão no próximo domingo (31/8). O clube recebe o Atlético-MG em casa, no Estádio Barradão, em Salvador. A bola rola às 18h30, em partida válida pela 22ª rodada.