Cariúcha faz confissão sobre ficada com filho de Gugu Liberato

Cariúcha voltou a comentar nessa quarta-feira (27/8) sobre o beijo que deu em João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato. O assunto ganhou destaque depois que o nome do jovem foi citado como possível participante da próxima temporada de A Fazenda, durante o Fofocalizando.

Segundo a apresentadora, a iniciativa partiu dela: “A Gaby [Cabrini] foi a vela. Quem chegou fui eu, não foi nem ele. Se a intenção é falar que ele está me usando para ir [para a Fazenda]… Eu acho que fui eu que cheguei nele. Ele não precisa disso [para aparecer]”.

Cariúcha ainda ressaltou que o beijo aconteceu de forma totalmente consciente: “Nós ficamos quando estávamos sóbrios, a gente não estava bêbado na hora”, explicou.

João Augusto Liberato e Cariúcha foram flagrados em clima de romance

Cariúcha e João Augusto

Cariúcha tem nova vitória em ação contra o Facebook

A apresentadora e o filho de Gugu ficaram durante a festa de João Silva, filho de Faustão, na noite da última quinta-feira (22/8), no Morumbi, na zona sul de São Paulo (SP).

