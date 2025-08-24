Carla Madeira: meu propósito é colocar o leitor em dilemas extremos

Autora best-seller, Carla Madeira é conhecida pela escrita visceral e envolvente. Com a marca de mais de 1 milhão de cópias vendidas, a mineira é a próxima atração do Metrópoles Talks, em Brasília. O bate-papo sobre as conexões humanas em suas obras literárias ocorre em 26 de agosto, às 20h, no Ulysses Centro de Convenções.

“Vai ser uma oportunidade de conversar sobre literatura. Eu acho que toda vez que a gente para para conversar sobre literatura é maravilhoso. Eu acho que isso é uma uma ocasião da gente trabalhar essa dimensão da empatia, da imaginação, das questões que estão ali e que geram essa força que a literatura tem da gente pensar a existência humana”, declara.

Sobre as obras, a autora não esconde o propósito de colocar o leitor em dilemas extremos. “Tenho um desejo, se a situação é complexa, de trabalhar na sua complexidade e não tentar simplificar para aliviar nem para mim nem para ninguém.”

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk com Carla Madeira

Data e horário: 26 de agosto, às 20h

Local: Auditório Planalto, no Ulysses Centro de Convenções, Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital