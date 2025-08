Carlinhos faz apelo para não atacarem Eduarda Luvisneck e nega ter “virado hétero”

Muita calma nessa hora! Carlinhos Maia, criador de conteúdo e empresário, se posicionou na noite deste domingo (3/8) sobre sua relação com a influenciadora digital Eduarda Luvisneck. Separado do apresentador Lucas Guimarães, o artista garantiu que ficou mexido pela jovem, mas que tudo não passou de uma confusão. O famoso destacou que Duda é uma pessoa muito legal e que ambos são grandes amigos, pedindo que parem de atacá-la. Ele também deixou claro que sua orientação sexual não mudou e que não “virou hétero”.

“Gente, parem de atacar a Duda, de verdade! Ela é uma amiga que estou gostando muito de conhecer. Fui fazer live em outra plataforma, bateu a energia, e ela é gente boa demais! Me ensinou várias coisas, ela é muito massa e está aqui em São Paulo a trabalho. Vocês estão com uma brisa na cabeça de vocês. Estou rindo de algumas coisas, e outras estou ficando confuso, tipo: ‘Ah, o Carlinhos virou hétero’. Como é que vira hétero depois de 15 anos casado com homem? Entendeu? Não tem lógica!”, disparou Maia.

Carlinhos Maia e Eduarda Luvisneck Foto: Reprodução/Instagram @carlinhos e @eduardaluvisneck

“Estou deixando vocês criarem as paradas na cabeça de vocês. Vou continuar brincando, me divertindo, zoando… e a Duda é muito massa. Gostei demais dela! Uma menina super gente boa. Não fiquem atacando ela, tá? Vocês mesmos ficam criando as coisas de vocês na cabeça”, completou a webcelebridade. O sentimento pela blogueira veio à tona e sem filtros na interação com os fãs: “Se você me perguntar se eu não fiquei confuso em algum momento, eu fiquei, pô! Pô? Fala igual a um cabra da sua idade, porr*! Fiquei, caralh*! Fiquei, Zé Bucet*! Se você perguntar: ‘Ficou confuso em algum momento conversando com a Duda?’. Fiquei!”.

“Em algum momento, fiquei, sim, porque já são cinco meses em que eu e o Lucas estamos nesse dilema, né? E é a pessoa com quem eu mais converso sobre tudo, viu? Eu e ele. É a pessoa com quem eu mais divido tudo. A gente se confunde também. Eu sou meio doido e não bato bem, não. Vocês não sabem que eu não bato bem?”, finalizou o criador do reality “Rancho do Maia”. O relacionamento deles durou 15 anos e chegou ao fim definitivo no final de julho, sendo o casamento oficializado em maio de 2019, em uma cerimônia em Piranhas, no interior de Alagoas. Antes disso, o ex-casal já havia enfrentado uma separação temporária em 2022, mas reatou no início de 2023.