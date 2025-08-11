12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães trocam farpas em reencontro

Ex-casal se encontra para pegar pertences e brincadeiras viram provocações

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que anunciaram a separação no fim do mês passado, se reencontraram na antiga casa em que moravam. Lucas foi buscar seus pertences e o momento rendeu alfinetadas e momentos de tensão, que foram compartilhados nos stories do Instagram.

Carlinhos começou a provocação ao filmar a quantidade de caixas que Lucas levava. “Gente, olha quem veio pegar os restos das coisas dele… Eita! É coisa, viu”, disse Carlinhos. Lucas explicou que estava levando “muita roupa e muito tênis”. A brincadeira escalou quando Carlinhos insinuou que o ex estava levando algo que não era seu, ao que Lucas respondeu: “Não preciso porque eu tenho”. Em seguida, o apresentador criticou o teor das brincadeiras: “Suas brincadeiras estão sem graça”.

Instagram/Reprodução

O clima continuou com provocações sobre a vida de solteiro. Carlinhos ameaçou encher a casa de “quenga” e Lucas rebateu: “Aqui vai virar um cabaré, do jeito que ele sonhou”. Carlinhos também revelou que Lucas iria para a Grécia, e Lucas desabafou sobre sua vida amorosa, afirmando que está trabalhando muito e sem tempo para se relacionar. “Ninguém me quer, não. Não recebo mensagens”, disse. Já Carlinhos, declarou que vai aproveitar para “beijar na praia”.

Lucas também comentou sobre sua perda de peso, que atribuiu ao sofrimento da separação. Carlinhos, porém, desmentiu a informação e revelou que o ex havia emagrecido com o uso de um remédio. Lucas confirmou o uso do medicamento, mas afirmou que passou “quase uma semana sem comer” após a separação.

Ao final, Lucas disse acreditar que Carlinhos sofreria mais no futuro e fez uma declaração impactante: “Quem confundiu as bolas foi você. Eu tenho certeza absoluta de que sou gay”. Carlinhos, por sua vez, explicou que se considera uma “metamorfose ambulante” e que não tem certeza de nada em sua vida.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: Contilnet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.