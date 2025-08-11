Carlinhos Maia e Lucas Guimarães trocam farpas em reencontro

Os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que anunciaram a separação no fim do mês passado, se reencontraram na antiga casa em que moravam. Lucas foi buscar seus pertences e o momento rendeu alfinetadas e momentos de tensão, que foram compartilhados nos stories do Instagram.

Carlinhos começou a provocação ao filmar a quantidade de caixas que Lucas levava. “Gente, olha quem veio pegar os restos das coisas dele… Eita! É coisa, viu”, disse Carlinhos. Lucas explicou que estava levando “muita roupa e muito tênis”. A brincadeira escalou quando Carlinhos insinuou que o ex estava levando algo que não era seu, ao que Lucas respondeu: “Não preciso porque eu tenho”. Em seguida, o apresentador criticou o teor das brincadeiras: “Suas brincadeiras estão sem graça”.

O clima continuou com provocações sobre a vida de solteiro. Carlinhos ameaçou encher a casa de “quenga” e Lucas rebateu: “Aqui vai virar um cabaré, do jeito que ele sonhou”. Carlinhos também revelou que Lucas iria para a Grécia, e Lucas desabafou sobre sua vida amorosa, afirmando que está trabalhando muito e sem tempo para se relacionar. “Ninguém me quer, não. Não recebo mensagens”, disse. Já Carlinhos, declarou que vai aproveitar para “beijar na praia”.

Lucas também comentou sobre sua perda de peso, que atribuiu ao sofrimento da separação. Carlinhos, porém, desmentiu a informação e revelou que o ex havia emagrecido com o uso de um remédio. Lucas confirmou o uso do medicamento, mas afirmou que passou “quase uma semana sem comer” após a separação.

Ao final, Lucas disse acreditar que Carlinhos sofreria mais no futuro e fez uma declaração impactante: “Quem confundiu as bolas foi você. Eu tenho certeza absoluta de que sou gay”. Carlinhos, por sua vez, explicou que se considera uma “metamorfose ambulante” e que não tem certeza de nada em sua vida.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: Contilnet