Carlinhos Maia faz revelação sobre divisão de bens após separação com Lucas Guimarães

Carlinhos Maia contou detalhes sobre a divisão de bens com o ex-marido, Lucas Guimarães, após o anúncio da separação do casal. Em uma sequência de stories nesta sexta-feira (1º), o influenciador revelou que os dois assinaram o acordo de separação de bens antes de se casarem, e defendeu o apresentador de comentários negativos nas redes sociais.

Ao responder perguntas dos seguidores, Carlinhos mencionou as posses do ex-casal. “Outra pergunta que me fazem, uns por preocupação, outros por curiosidade ou só para querer ver guerra: ‘Carlinhos, todos os imóveis são seus? Não são do casal?’. Presta atenção! O Lucas não é pobre, não, meus amores. O Lucas ganha milhões de reais e a gente sempre foi muito claro nas nossas coisas”, declarou.

O influenciador contou que eles se casaram em regime de separação de bens. “A gente casou com separação de bens e nunca falamos sobre isso, mas no papel é assim. Agora, na vida real, vou estar aqui para tudo que ele quiser”, acrescentou. O casal anunciou o divórcio no último sábado (26), após 15 anos de relacionamento.

Carlinhos também mencionou os imóveis adquiridos durante o relacionamento com Lucas. “Vocês sabem que eu sempre gostei dessa coisa de casa, decorei a casa, e o Lucas nunca foi dessa vibe. Lucas é artista, mais artista do que eu. Essa casa, o meu apartamento em Maceió, era o meu maior sonho. Um sonho meu, e eu coloquei todo o meu dinheiro ali”, relembrou.

Ele ainda defendeu o ex-marido de especulações feitas na internet: “Tudo que ele precisar na vida dele… Ele não vai ter metade das minhas coisas, ele me tem por inteiro, para sempre. Para o que ele quiser. A gente nunca foi mesquinho com dinheiro. Tudo que ele quiser, ele sabe disso. Mas ele não é essa pessoa que alguns querem que ele seja“.

O influencer garantiu que os dois continuam tendo uma boa relação após o divórcio. “Então, não achem que a gente vai ficar inimigo: ‘Nossa, que super maturidade’. Não é isso. Foram 15 anos. Não é sobre maturidade, é sobre gratidão. É gratidão e parceria. Teve coisas negativas? Teve. Mas teve tantas coisas positivas. A gente mudou a vida das nossas famílias para sempre. Tem coisa mais positiva que essa?”, finalizou.