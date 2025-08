Carlinhos Maia se pronuncia sobre rumores de que teria “virado hétero”

Carlinhos Maia usou as redes sociais para negar os rumores de que estaria vivendo um romance com a influenciadora Duda Luvisneck e rebateu comentários de que teria “virado hétero” após o término do casamento com Lucas Guimarães. O humorista também saiu em defesa da criadora de conteúdo, que chegou a ser apontada como possível pivô da separação.

“Gente, parem de atacar a Duda, de verdade! Ela é uma amiga que estou gostando muito de conhecer. Fui fazer live em outra plataforma, ela foi muito querida, bateu a energia, e ela é gente boa demais”, disse Carlinhos.

O influenciador ainda comentou sobre a repercussão das especulações. “Me ensinou várias coisas, ela é muito massa e está aqui em São Paulo a trabalho. Vocês estão com uma brisa na cabeça de vocês. Estou rindo de algumas coisas, e outras estou ficando confuso, porque: ‘Ah, o Carlinhos virou hétero’. Como é que vira hétero depois de 15 anos casado com homem? Entendeu? Não tem lógica!”, afirmou.

Encerrando o desabafo, Carlinhos voltou a pedir que Duda não seja atacada e disse que continuará levando a situação de forma leve.

“Estou deixando vocês criarem as paradas na cabeça de vocês. Vou continuar brincando, me divertindo, zoando… e a Duda é muito massa. Gostei demais dela! Uma menina super gente boa. Não fiquem atacando ela não, tá? Vocês mesmos ficam criando as coisas de vocês na cabeça”, completou.