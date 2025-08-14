13 de agosto de 2025
Carlo Ancelotti acompanhará times brasileiros antes de convocação

Escrito por Metrópoles
carlo-ancelotti-acompanhara-times-brasileiros-antes-de-convocacao

Nesta quarta-feira (13/8), Flamengo e Internacional se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores com presença de comissão técnica da Seleção Brasileira. Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral de seleções, e Juan Santos, coordenador técnico, estarão presentes no Maracanã.

Além do jogo desta quarta (13/8), a CBF também confirmou a presença de Ancelotti no jogo da Libertadores entre Botafogo e LDU, que acontece na próxima quinta-feira (14/8), no Estádio Nilton Santos e na partida entre Atlético-MG e Grêmio, na Arena MRV, no domingo (17/8), pelo Campeonato Brasileiro.

Até então, estes foram os confrontos em que a presença de Carlo Ancelotti  está confirmada. Vale lembrar que o técnico italiano irá fazer a convocação da Seleção Brasileira para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas no próximo dia 25/8, uma segunda-feira, às 15h30.

Além da ida aos confrontos das equipes brasileiras, a CBF também confirmou que a comissão técnica de Carlo Ancelotti irá à Europa para observar presencialmente jogadores brasileiros, além de equipes e estilos de jogos de outros países.

 

