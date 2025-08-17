17/08/2025
Carlos e Eduardo Bolsonaro dizem que governadores de direita agem como ratos e oportunistas

Declaração é feita um dia após lançamento de pré-candidatura de Zema

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse neste domingo (17) que governadores de direita agem como ratos e oportunistas enquanto tentam herdar o espólio político de seu pai, que está inelegível e cumpre prisão domiciliar.

Carlos e Eduardo Bolsonaro dizem que governadores de direita agem como ratos e oportunistas. Foto: Reprodução

A publicação, feita na rede social X (antigo Twitter), foi compartilhada por outro filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos — de onde tem insuflado as sanções aplicadas ao Brasil pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Quatro homens posando para uma selfie em um evento ao ar livre, com uma grande multidão ao fundo. Eles estão sorrindo e vestindo camisetas, uma delas é amarela com o símbolo da seleção brasileira. O ambiente é festivo, com bandeiras do Brasil visíveis na multidão.

