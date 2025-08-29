Carlos expõe situação de Bolsonaro: “Não tem vontade de se alimentar”

O vereador da cidade do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ) utilizou o perfil dele na rede social X para descrever a visita que fez ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-SP), nessa sexta-feira (29/8). Carlos postou uma mensagem, na qual contou detalhes do encontro entre os dois e expôs o estado de Bolsonaro.

“O velho está magro, não tem vontade de se alimentar e segue enfrentando intermináveis crises de soluço e vômitos. Dói demais ver tudo isso, mas sinto como obrigação compartilhar um pouco da realidade do momento com todos que estão sofrendo junto conosco”, descreveu Carlos.

Confira:

Mensagem de Carlos postada nessa sexta

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A ordem de Moraes foi tomada no âmbito do inquérito 4.995, que visa esclarecer a suspeita de atuação de Bolsonaro e do filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para atrapalhar o andamento da ação penal da trama golpista.

Bolsonaro é réu no processo, acusado de cinco crimes, entre eles abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O objetivo da trama, conforme a investigação era mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022.

“Domiciliar ilegal e desumana”, diz Carlos

Ainda na mensagem publicada nas redes, Carlos afirma que estava com saudades do pai, mesmo após um encontro recente. O vereador carioca também afirma que a prisão domiciliar seria “ilegal e desumana”.

Leia também

“Estava com saudade de visitar meu pai, mesmo tendo passado apenas uma semana desde a última vez. Hoje tive novamente a oportunidade de estar com ele em sua prisão domiciliar ilegal e desumana, ficando um pouco ao seu lado – às vezes conversando, às vezes apenas em silêncio”, diz Carlos.

Por fim, o vereador do Rio agradeceu “pelas orações”, pediu que os apoiadores “continuem firmes” e desejou um abraço.

O ex-presidente começa a ser julgado como réu pelo STF na próxima terça-feira (2/9). Ele é um dos réus do chamado núcleo crucial da suposta trama golpista, juntamente com outros sete nomes. São eles: o réu colaborador, tenente-coronel Mauro Cid; o deputado federal Alexandre Ramagem; o almirante Almir Garnier; o ex-ministro da Justiça Anderson Torres; e os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.