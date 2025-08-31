carlos-fico:-a-utopia-militar,-a-tentativa-golpista-e-o-julgamento

“O golpe de Bolsonaro não se concretizou devido à falta de adesão maciça do Alto Comando, além da pressão internacional”, avalia Carlos Fico

O historiador Carlos Fico, autor do livro “Utopia Autoritária Brasileira”, foi entrevistado pelo programa do Noblat para discutir a histórica e a contínua ameaça de intervenção militar na política brasileira.

A entrevista, que ocorre em meio ao julgamento de militares envolvidos na tentativa de golpe, oferece uma análise aprofundada sobre a mentalidade golpista que, segundo o especialista, ainda persiste em setores das Forças Armadas.

Durante a conversa, Fico enumera mais de uma dezena de golpes e tentativas de golpe ao longo da história do Brasil, destacando marcos como a Proclamação da República, a Revolução de 1930 e o golpe de 1964. O historiador argumenta que a “utopia autoritária” dos militares, a crença em sua superioridade sobre os civis, é a raiz dessa mentalidade intervencionista.

O especialista adverte que a mentalidade golpista continua presente e pode ser reativada no futuro, especialmente se um governo de extrema-direita for eleito.

Um ponto central da discussão é o polêmico Artigo 142 da Constituição, interpretado por militares como uma autorização para intervir na política.

O historiador também aborda o julgamento inédito de militares por tentativa de golpe. Ele vê o processo como um marco histórico que pode servir de alerta e combater a percepção de impunidade nas Forças Armadas.

Confira: