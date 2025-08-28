Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho

Carol Peixinho encantou a web ao compartilhar novas fotos da reta final de sua primeira gestação com Thiaguinho. Grávida de oito meses, a ex-BBB e influenciadora surgiu em registros feitos durante um treino na academia e também em um ensaio especial ao lado do cantor, que não esconde a ansiedade para a chegada do herdeiro.

O tamanho do barrigão chamou atenção dos seguidores e rendeu muitos comentários carinhosos. “Tá chegando a hora, vocês estão lindos nessas fotos”, disse uma fã. Outra destacou: “Que barrigão gigante, tá linda demais, Carol”.

Além da beleza da mamãe, o nome do bebê também virou assunto nas redes: o garotinho se chamará Bento. “Nome lindo, parabéns aos futuros papais”, escreveu um internauta.

Chá revelação intimista

O casal optou por realizar um chá revelação online, em casa, apenas com familiares e amigos próximos. O anúncio do sexo e do nome do bebê foi feito para os fãs apenas no dia seguinte, aumentando ainda mais a expectativa do público.

Carol e Thiaguinho anunciaram a gravidez em março, com um vídeo emocionante publicado em conjunto nas redes sociais. Juntos desde 2021 e assumidos publicamente desde o início de 2022, eles vivem agora a fase mais especial do relacionamento.

