23/08/2025
Universo POP
Carolina Dieckmmann emociona com homenagem nos 6 anos da morte da mãe

Escrito por Metrópoles
Carolina Dieckmmann usou as redes sociais, neste sábado (23/8), para fazer uma homenagem à mãe, Maíra Dieckmann, que morreu em 2019 aos 67 anos. A atriz publicou um vídeo de uma entrevista que deu ao Quem Pode, Pod, onde falava sobre o falecimento da matriarca após um mal-súbito enquanto dormia.

“Hoje, 6 anos com ela dentro. E isso me fez pensar em tudo que ando fazendo com sua falta física. O luto revela muitas coisas; sobre nós, sobre os outros”, começou a atriz no texto escrito no Instagram.

Ela continuou: “Lembro de ter me dado conta de uma dose de clarividência: como tudo de repente fica evidente e cru. A morte afasta com ela o que não é essencial, e isso é lindo. A morte redimensiona a importância da vida. A morte é parte. A vida é tudo”, disse Carolina Dieckmmann.

Carolina Dieckmmann e a mãe, Maíra Dieckmann

Carolina Dieckmmann e a mãe, Maíra Dieckmann

Carolina Dieckmmann e a mãe, Maíra Dieckmann

A atriz encerrou mandando um recado emocionante. “Te amo, mãe. E você segue me ensinando de outros jeitos. Saudade é o que mais gosto de sentir… Saudade é quando o amor fica”, escreveu.

Veja a postagem de Carolina Dieckmmann:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)

