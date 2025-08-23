Carolina Dieckmmann emociona com homenagem nos 6 anos da morte da mãe

Carolina Dieckmmann usou as redes sociais, neste sábado (23/8), para fazer uma homenagem à mãe, Maíra Dieckmann, que morreu em 2019 aos 67 anos. A atriz publicou um vídeo de uma entrevista que deu ao Quem Pode, Pod, onde falava sobre o falecimento da matriarca após um mal-súbito enquanto dormia.
“Hoje, 6 anos com ela dentro. E isso me fez pensar em tudo que ando fazendo com sua falta física. O luto revela muitas coisas; sobre nós, sobre os outros”, começou a atriz no texto escrito no Instagram.
Leia também
-
Carolina Dieckmmann reage após acusação de “usar” morte de Preta Gil
-
Carolina Dieckmmann mostra vídeo inédito com Preta Gil: “Memórias”
-
Gominho e Carolina Dieckmann se encontram em festa de Bruna Marquezine
-
Carolina Dieckmmann emociona com declaração de aniversário à Preta Gil
Ela continuou: “Lembro de ter me dado conta de uma dose de clarividência: como tudo de repente fica evidente e cru. A morte afasta com ela o que não é essencial, e isso é lindo. A morte redimensiona a importância da vida. A morte é parte. A vida é tudo”, disse Carolina Dieckmmann.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Carolina Dieckmmann e a mãe, Maíra Dieckmann
Reprodução/Instagram2 de 3
Carolina Dieckmmann e a mãe, Maíra Dieckmann
Reprodução/Instagram3 de 3
Carolina Dieckmmann e a mãe, Maíra Dieckmann
Reprodução/Instagram
A atriz encerrou mandando um recado emocionante. “Te amo, mãe. E você segue me ensinando de outros jeitos. Saudade é o que mais gosto de sentir… Saudade é quando o amor fica”, escreveu.
Veja a postagem de Carolina Dieckmmann:
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)