carolina-dieckmmann-relembra-amizade-com-preta-gil-e-faz-desabafo-sobre-luto

Passando por esse processo após perder a amiga, a atriz explicou que aprendeu a enfrentar perdas depois da morte da mãe

Nesta segunda-feira (4/8), Carolina Dieckmmann revelou como tem feito para lidar com o luto após a morte de Preta Gil. Nas redes sociais, a atriz de “Vale Tudo” contou que aprendeu a encarar esse processo doloroso depois de perder a mãe, Maíra Dieckmann, que morreu há seis anos. Ela ainda falou com carinho sobre a grande amizade que tinha com a filha de Gilberto Gil.

Um seguidor enviou a seguinte pergunta na caixinha do Instagram: “Como continuar produzindo diante de um luto tão intenso?”. Carol explicou: “Eu perdi a minha mãe seis anos atrás e meio que eu entendi a minha maneira de processar o luto, muito através da perda. Pra mim é uma coisa totalmente irregular. Ele não é reto, nem crescente, nem decrescente. Cada dia melhor, cada dia pior. Ele é como uma onda: tem dia que você está numa onda de não acreditar, que você entre em negação, e aí você consegue passar melhor por aquele dia”.

Veja as fotos Carolina DieckmannReprodução: Instagram @loracarola Preta Gil e Carolina DieckmannReprodução: Instagram @loracarola As duas eram amigas há 25 anos.Reprodução/lolacarola No “Encontro com Patrícia Poeta”, Carol Dieckmann pediu boas vibrações para Preta Gil, que está com câncerReprodução Foto: Instagram

A saudade da amiga tem sido grande, mas Carol disse que está se sentindo “em paz” pois esteve com Preta até o último momento e teve a chance de expressar o amor que sentia e sente por ela. A atriz passou um período nos Estados Unidos acompanhando Preta durante o tratamento contra o câncer.

“O meu coraçãozinho, por incrível que pareça, continua muito em paz. Essa coisa de ter ido ficar com ela, de eu ter dito tanto ‘eu te amo’, de eu ter feito massagem, ficado de mão dada assim, sabe, em todos os momentos”, relembrou.

Ela ainda declarou o carinho que tem pela cantora. “Olha, realmente a Pretinha me teve nessa vida. Mas eu também tive a melhor amiga do mundo. A Preta é a melhor amiga que uma pessoa pode ter. Então, eu acho que é isso. Eu aprendi muito com ela. A ser essa amiga, a merecer essa amizade dela”, contou.

Para finalizar, Carolina disse que ficou espantada com uma situação depois da perda de Preta Gil: “O que me deixa mais feliz é ver as pessoas sendo tocadas pela verdade, porque esse mundo é muito doido. Eu vi pessoas usando a morte de Preta para dizer que eram próximas. E essa verdade, da minha relação com ela e da relação dela com os amigos, aparecendo de uma maneira tão grande, tão linda, me deixa realmente emocionada.”