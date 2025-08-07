7 de agosto de 2025
Universo POP
Carregador portátil pega fogo e causa fumaça dentro de aeronave

Um voo de São Paulo para Amsterdã passou por momentos de tensão após um power bank pegar fogo e assustar os passageiros

Uma situação de pânico tomou conta de um voo que ia de São Paulo para Amsterdã, na Holanda, nesta quarta-feira (7/8). Um carregador portátil de celular pegou fogo dentro de uma mochila, provocando muita fumaça e medo nos passageiros.

A jornalista brasileira Simone Malagoli, que estava na aeronave, relatou o incidente em suas redes sociais, descrevendo-o como um dos voos mais tensos de sua vida.

Reprodução/Redes sociais

Momentos de tensão e a origem das chamas

Simone descreveu que o fogo começou quando o avião sobrevoava o oceano. “Estava todo mundo dormindo”, contou. “De repente, eu ouço barulho, uma correria. Eu olho para o lado, (e há) muita fumaça no corredor ao lado, mas muita fumaça mesmo.”

Apesar de alguns passageiros terem sentido o cheiro de queimado antes, a origem do fogo só foi descoberta após as chamas aparecerem. A comissária de bordo usou um extintor para apagar o incêndio, mas a fumaça e o cheiro persistiram.

Os passageiros, que chegaram a pensar que o fogo vinha do motor do avião, ficaram aliviados ao descobrirem que o problema era apenas no carregador. Ao desembarcarem na Alemanha, foram recebidos por equipes médicas para investigar a inalação de substâncias tóxicas.

A jornalista destacou a importância do incidente como um alerta para a presença de baterias e carregadores em malas despachadas.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

