24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Carreta-cegonha tomba no anel viário de Ji-Paraná e caminhoneiros criticam qualidade da obra

Acidente reacende críticas sobre planejamento e segurança do anel viário de Ji-Paraná

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na manhã deste domingo, 24 de agosto, uma carreta-cegonha carregada de veículos tombou no anel viário de Ji-Paraná, logo após o viaduto no sentido Porto Velho. O acidente provocou apenas prejuízos materiais, mas voltou a levantar questionamentos sobre a segurança da rodovia.

Carreta-cegonha tomba no anel viário de Ji-Paraná e caminhoneiros criticam qualidade da obra. Foto: Reprodução

De acordo com o autor do vídeo que registrou a ocorrência, caminhoneiros que trafegam diariamente pelo trecho vêm relatando insatisfação com a obra, alegando falhas no planejamento e execução. Segundo eles, o traçado e as condições da pista oferecem riscos constantes aos motoristas.

Este não é o primeiro acidente registrado na nova via, o que reforça as críticas em relação à qualidade da construção e aumenta a cobrança por melhorias que garantam mais segurança aos condutores.

Veja o vídeo:

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.