Carreta-cegonha tomba no anel viário de Ji-Paraná e caminhoneiros criticam qualidade da obra

Na manhã deste domingo, 24 de agosto, uma carreta-cegonha carregada de veículos tombou no anel viário de Ji-Paraná, logo após o viaduto no sentido Porto Velho. O acidente provocou apenas prejuízos materiais, mas voltou a levantar questionamentos sobre a segurança da rodovia.

De acordo com o autor do vídeo que registrou a ocorrência, caminhoneiros que trafegam diariamente pelo trecho vêm relatando insatisfação com a obra, alegando falhas no planejamento e execução. Segundo eles, o traçado e as condições da pista oferecem riscos constantes aos motoristas.

Este não é o primeiro acidente registrado na nova via, o que reforça as críticas em relação à qualidade da construção e aumenta a cobrança por melhorias que garantam mais segurança aos condutores.

Veja o vídeo: