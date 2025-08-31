Carro de vereador é alvo de tiros em frente à casa dele em SP; veja vídeo

Um vereador de Cubatão, no litoral de São Paulo, foi alvo de um atentado na noite desse sábado (30/8). O carro de Rony Martins (PSD) foi atingido por diversos disparos de arma de fogo em frente à casa do parlamentar, enquanto ele estava dentro da residência com a família.

Nas redes sociais, Rony disse ter ouvido os tiros, e que uma perícia foi feita para descobrir evidências sobre a autoria do caso. Ele publicou um vídeo em seu perfil no qual detalha o ocorrido. Veja:

"É cerca de 23 horas e 50 minutos, aqui na rua São João, aqui onde eu moro. Atiraram no meu carro aqui, no apartamento onde eu moro. A perícia acabou de concluir a perícia, a rua tá fechada. Como vocês podem ver, já vim da delegacia, tô com a cópia aqui do boletim de ocorrência e, se Deus quiser, com as imagens das câmeras, vamos conseguir descobrir quem foi que fez isso", afirmou.

Ele diz que “graças a Deus” não estava dentro do carro no momento dos tiros, que atingiram dois bancos, sendo o do motorista e o traseiro. Segundo ele, os criminosos teriam passado atirando. O autor não foi identificado até a publicação desta reportagem.

Prefeito prestou solidariedade ao vereador

O prefeito de Cubatão, Cesar Nascimento (PSD), fez uma publicação no seu Instagram prestando solidariedade a Rony.

“Qualquer atentado contra os nossos parlamentares eleitos pelo voto popular é atentar contra a cidade, é atacar a democracia”, escreveu.

Nascimento disse ainda que irão cobrar que os autores sejam identificados e presos.

O Metrópoles procurou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para saber mais detalhes sobre o caso e a investigação do caso. Mas, não houve resposta da pasta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.