Carro parte ao meio e ocupantes saem andando após acidente em SP

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o instante em que o motorista e o passageiro de um carro que se partiu ao meio em um acidente em Suzano, na Grande São Paulo, na madrugada deste sábado (16), conseguem deixar o veículo e seguir andando.

Nas imagens, é possível ver o carro descendo a rua, fazendo uma curva pouco antes de um cruzamento, e colidindo contra um poste em frente a uma farmácia. O impacto foi tão intenso que o veículo se partiu em duas partes: a dianteira ficou próxima ao poste e a traseira parou em frente ao estacionamento da drogaria.

Após alguns segundos, um funcionário da farmácia se aproxima para verificar o ocorrido. Logo em seguida, o passageiro sai andando, enquanto o motorista se deita na calçada. Pessoas que passavam pelo local prestaram ajuda.

Especialistas alertam que, mesmo em acidentes em que os ocupantes parecem ilesos, pode haver risco de hemorragias internas e outras lesões que não são imediatamente visíveis.

O vídeo repercutiu nas redes sociais, com internautas destacando a sobrevivência dos ocupantes e comentando sobre a segurança do veículo e a sorte envolvida no acidente.

Veja o vídeo: