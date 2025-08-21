Carro perde freio e cai em ribanceira no Bujari; idosa é socorrida

Um Fiat Uno caiu em uma ribanceira no final da tarde desta quarta-feira (20), na Rua Clotilde Nonato, no loteamento Manoel Leão, região central de Bujari (AC). O acidente deixou ferida Maria Elza da Silva, de 63 anos.

De acordo com testemunhas, Maria Elza e uma pastora seguiam no veículo quando, ao fazer uma curva, o carro apresentou falha nos freios, saiu da pista e despencou em direção a uma área de mata por onde passa um esgoto.

Com o impacto, a idosa sofreu lesões no ombro, no peito e nas costas. Já a pastora saiu ilesa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros atendimentos, Maria Elza foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

O veículo foi retirado do local com auxílio de um trator.