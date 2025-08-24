24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Cartunistas lamentam morte de Jaguar

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
cartunistas-lamentam-morte-de-jaguar

Diversos cartunistas lamentaram a morte de Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, que morreu neste domingo (24/8), aos 93 anos. Ele estava internado há três semanas no hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, tratando uma pneumonia.

Renato Aroeira publicou uma caricatura de Jaguar nas redes sociais, se despedindo do colega. “Adeus, meu genial amigo e mestre…”, escreveu ele, na legenda.

Miguel Paiva escreveu uma homenagem a Jaguar, o denominando como o “melhor cartunista junto com Ziraldo”. “Mais um da turma do Pasquim que nos deixa assim sem mais nem menos. Não consigo me acostumar que o tempo passa, mesmo aquele tempo meio sagrado que vivemos todos.”

Paiva enalteceu o amigo: “Jaguar sempre foi um cartunista genial. Desenhava como poucos e não se enquadrava em nenhuma bandeira política. Era um contestador dos bons e sempre trabalhou na imprensa de oposição”.

2 imagensCartunista JaguarFechar modal.1 de 2

Reprodução/ Vídeo2 de 2

Cartunista Jaguar

Reprodução

Homenagens na política

Figuras conhecidas da política brasileira também prestaram homenagens a Jaguar. O ex-deputado estadual Marcelo Freixo (PT) relembrou a trajetória do cartunista na ditadura militar.

“Perdemos hoje um dos grandes cartunistas do nosso país! Jaguar foi um brilhante artista e um dos criadores do jornal O Pasquim, veículo fundamental na crítica à ditadura militar. Meus sentimentos à família e amigos. Viva Jaguar!”, escreveu.

Leia também

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, desejou forças à família. “Jaguar, presente! Meus sentimentos à família, aos amigos e aos milhões de fãs, como eu”, disse.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes também se manifestou. “Recebo com pesar a notícia do falecimento de Jaguar, um dos maiores cartunistas brasileiros e fundador do histórico jornal O Pasquim. Sua irreverência e talento marcaram gerações e ajudaram a manter vivo o espírito crítico em tempos sombrios. Meus sentimentos à família.”

Morte de Jaguar

Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, conhecido como Jaguar, morreu aos 93 anos neste domingo (24/8). Ele estava internado no hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, havia três semanas, tratamento uma pneumonia.

Jaguar foi um dos fundadores do Pasquim, jornal de sátiras e charges. Ele começou a carreira desenhando para a revista Manchete, em 1952, quando tinha 20 anos.

O apelido foi adotado após sugestão do cartunista Borjalo. Na ocasião, Jaguar trabalhava no Banco do Brasil, subordinado ao cronista Sérgio Porto, que o convenceu a deixar o emprego para seguir carreira no humor.

Nos anos 1960, o artista se tornou um dos principais cartunistas da revista Senhor. Ele também passou pela Revista Civilização Brasileira, Revista da Semana, Pif-Paf e os jornais Última Hora e Tribuna da Imprensa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.