23/08/2025
Universo POP
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista

Casa Branca lista exposições do Smithsonian consideradas questionáveis

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
casa-branca-lista-exposicoes-do-smithsonian-consideradas-questionaveis

A Casa Branca publicou a quinta-feira (21/8) uma lista de exposições, programações e obras de arte do Museu de História Nacional do Smithsonian que considerou questionáveis, uma semana após anunciar que oito museus da instituição devem enviar seus textos atuais e planos para revisão.

A lista produzida pelo do governo Donald Trump se baseia em artigo do The Federalist que se opôs a representações em diversos espaços de artes do país.

Leia também

Trump argumentou que o Museu de História Americana promoveu a homossexualidade ao pendurar uma bandeira do orgulho, superestimou a relação de Benjamin Franklin com a escravidão em sua programação e promoveu fronteiras abertas ao retratar migrantes assistindo a fogos de artifício por meio de “uma abertura no muro da fronteira EUA-México”, de acordo com o jornal The New York Times.

Outras críticas foram incluídas em uma ordem executiva de Trump de março. Na ocasião, a administração registrou que o museu proclamou que “trabalho duro”, “individualismo” e “família nuclear” são aspectos da “cultura branca”. Assim que recebeu críticas, Lonnie G. Bunch III, secretário do Smithsonian, a removeu.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.