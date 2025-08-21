20/08/2025
Casa desmorona no bairro Taquari, em Rio Branco, e mobiliza Corpo de Bombeiros e Defesa Civil

Corpo de Bombeiros e Defesa Civil prestaram atendimento; ninguém ficou ferido

Uma residência desmoronou no bairro Taquari, em Rio Branco, no início da noite desta terça-feira (20). Segundo o coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal, a família que morava no imóvel foi abrigada na casa de parentes na Cidade do Povo.

Residência desmoronada no bairro Taquari, em Rio Branco; família recebeu assistência da Defesa Civil/Foto cedida

A Defesa Civil informou que amanhã retornará ao local para uma avaliação mais detalhada dos danos e das possíveis causas do desabamento. A prefeitura de Rio Branco também garantiu que a família receberá assistência por meio do aluguel social.

“Nossa prioridade é a proteção de vidas e o bem-estar da população”, afirmou o coronel Falcão. Não houve feridos no incidente.

