Casa desmorona no bairro Taquari, em Rio Branco, e mobiliza Corpo de Bombeiros e Defesa Civil

Uma residência desmoronou no bairro Taquari, em Rio Branco, no início da noite desta terça-feira (20). Segundo o coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal, a família que morava no imóvel foi abrigada na casa de parentes na Cidade do Povo.

A Defesa Civil informou que amanhã retornará ao local para uma avaliação mais detalhada dos danos e das possíveis causas do desabamento. A prefeitura de Rio Branco também garantiu que a família receberá assistência por meio do aluguel social.

“Nossa prioridade é a proteção de vidas e o bem-estar da população”, afirmou o coronel Falcão. Não houve feridos no incidente.