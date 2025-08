Casada com Buaiz, Isis Valverde diz que filho se dá super bem com filhos de Wanessa Camargo

Em entrevista ao programa “Conversa com Bial” desta sexta-feira (1º/8), Isis Valverde falou sobre o atual momento do casamento com Marcus Buaiz e contou que seu filho, Rael, tem uma ótima relação com os filhos do empresário com Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco. Rael, de 6 anos, é fruto do antigo relacionamento da atriz com o modelo André Resende.

Isis comentou sobre a convivência do menino com os irmãos: “Quatro homens, que loucura. Tenho um time de futebol em casa. O Rael falou: ‘Saudades dos meus irmãos, mamãe’”, contou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Marcus Buaiz e Isis Valverde, com o filho dela, Rael, e os filhos dele, José Marcus e João Francisco Reprodução: Instagram Marcus Buaiz e Isis Valverde em Bariloche Foto/Instagram/@MarcusBuaiz Marcus Buaiz e Isis Valverde em Bariloche Foto/Instagram/@MarcusBuaiz Marcus Buaiz e Isis Valverde em Bariloche Foto/Instagram/@MarcusBuaiz Isis Valverde e Marcus Buaiz estão passando a lua de mel na Itália; casamento foi em 3 de maio Portal LeoDias Casamento Marcus e Isis Reprodução Voltar

Próximo

Ao refletir sobre as relações que construiu ao longo da vida, Isis falou sobre a importância dos laços afetivos que vão além da família de sangue. Para ela, amizade verdadeira é também uma forma de irmandade escolhida. E completou: “É o sentimento, não é irmão de sangue, mas como dizia minha avó, os irmãos a gente escolhe. Sou filha única e sempre senti essa falta. Escolhi amigos, pessoas que confio, que divido dores, converso.”

A emoção tomou conta da atriz durante o programa, especialmente ao relembrar o pai. Isis leu um poema que escreveu para o filho, se emocionou e compartilhou uma lembrança tocante sobre Rubens Valverde, seu pai, que faleceu há cinco anos: “É muito louco como a gente perdura no outro. Você acredita que meu filho fala no meu pai? Ele se emociona e fala: ‘Saudade do meu vovô’ e ele tinha um ano e meio.”