8 de agosto de 2025
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista

Segundo colunista, o humorista, casado há mais de 15 anos, manteve um relacionamento sigiloso com Dani Lopez, filha de seu ex-assessor

O humorista Tirullipa se tornou o centro de uma polêmica após o vazamento de supostas mensagens e áudios que indicam um relacionamento sigiloso com Dani Lopez, filha de seu ex-assessor, Duda Lopez. A colunista Fabia Oliveira do Metrópoles revelou que o caso teria acontecido enquanto Tirullipa seguia oficialmente casado com Stefânia Lemos, sua esposa há mais de 15 anos.

Fontes próximas afirmaram que o humorista dizia que seu casamento era mantido apenas por causa das filhas, sem vínculo afetivo. As mensagens obtidas pela colunista mostram Tirullipa demonstrando afeto por Dani, afirmando que ela era “apaixonante” e “incrível”. Em uma das conversas, ele insiste para que os dois se encontrem em um apartamento que ele teria alugado, prometendo manter o segredo.

Até o momento, o humorista não se manifestou publicamente sobre o caso.

Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista – Reprodução/ Instagram

Fonte: Contigo!

Redigido por Contilnet.

