Casal é preso suspeito de matar o próprio filho recém-nascido no AM

A Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de São Gabriel da Cachoeira, município no Amazonas, cumpriu, nessa quarta-feira (27/8), dois mandados de prisão preventiva de um casal suspeito de homicídio qualificado do próprio filho recém-nascido.

De acordo com a delegada Evanice Cavalcante, da DEP de São Gabriel da Cachoeira, as investigações iniciaram no dia 29 de julho deste ano, a partir de uma denúncia anônima para a Guarda Civil Municipal (GCM), acerca do encontro de cadáver de um recém-nascido.

