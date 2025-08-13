Casal encontrado morto em motel estava em banheira

O policial militar Jefferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva, encontrados mortos em um motel de São José, na Grande Florianópolis (SC), estavam dentro de uma banheira. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Os corpos do casal, que estavam juntos há cerca de 20 anos, foram achados na noite de segunda-feira (11/8), em uma suíte do estabelecimento. Eles eram casados, pais de uma menina de 4 anos e moravam no bairro Campinas, em São José.

