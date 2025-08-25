25/08/2025
Casal que matou e desfigurou homem estava com bebê em carrinho; vídeo mostra agressão

Crime brutal ocorreu em Ourinhos (SP); casal confessou assassinato após dizer que vítima teria encostado no filho

Um crime chocante foi registrado em Ourinhos, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (22/6). Um casal — ela de 27 anos e ele de 37 — foi preso em flagrante após matar um homem a pedradas e chutes em plena rua. O corpo foi encontrado com o rosto desfigurado.

Reprodução

Agressão com carrinho de bebê ao lado

Imagens de câmeras de segurança mostram o casal atacando a vítima enquanto empurrava um carrinho de bebê. Nas gravações, é possível ver o homem caído no chão sendo atingido por sucessivos golpes até perder os sentidos.

Veja:

 

Polícia e confissão

A ocorrência aconteceu na Rua Felismino Fernandes dos Santos, no bairro Jardim Eldorado. A Polícia Civil foi acionada e encontrou a vítima já sem vida.

Após buscas, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) localizaram os suspeitos em um bar da região. Questionados, eles confessaram o crime, alegando que a vítima teria encostado no filho do casal.

Prisão em flagrante

O homem e a mulher foram levados à delegacia e autuados em flagrante por homicídio. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Ourinhos e segue sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: Polícia Civil de SP / G1
