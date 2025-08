Casamento coletivo celebra 382 uniões no Projeto Cidadão da ExpoAcre 2025

A noite deste sábado (2), durante a 8ª noite da ExpoAcre 2025, foi marcada por emoção e celebração. Em uma cerimônia especial, 382 casais oficializaram sua união por meio do tradicional casamento coletivo promovido pelo Projeto Cidadão, que completa 30 anos de atuação no Acre.

A ação foi acompanhada por autoridades, entre elas o governador Gladson Cameli, o desembargador Samuel Evangelista – um dos coordenadores do projeto – e o vereador Zé Lopes. O evento reuniu, além dos noivos, familiares, amigos e dezenas de testemunhas, que emocionaram-se ao acompanhar o momento histórico.

A celebração teve momentos marcantes, como a entrada de casais ao som de música ao vivo, que deu um toque especial à cerimônia. A emoção tomou conta do espaço, com muitos sorrisos, lágrimas e abraços, sentindo a vibração do sonho de muitos em oficializar relações já vividas com amor e companheirismo.

O Projeto Cidadão, idealizado pelo Tribunal de Justiça do Acre, tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais, como a emissão de documentos e a realização de casamentos comunitários gratuitos. Em três décadas de existência, a iniciativa já beneficiou milhares de acreanos, promovendo inclusão e cidadania.

A 8ª noite da ExpoAcre mostrou que, além de negócios e entretenimento, a feira também é espaço para transformar vidas e fortalecer vínculos familiares por meio de ações como o Projeto Cidadão.

Veja o vídeo: