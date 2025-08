casamento-e-maternidade:-mari-fernandez-entrega-planos-para-o-futuro

A sertaneja, de 24 anos, está noiva da dentista Júlia Ribeiro, de 21

Mari Fernandez pediu a mão de Júlia Ribeiro em noivado no último Dia dos Namorados. Agora, o casal já prepara a nova fase da relação. Pelo menos é o que contou a própria cantora, em entrevista à repórter Fernanda Siccherolli, do portal LeoDias, na apresentação do novo álbum, “Mari no Barzinho (Ao Vivo em BH) Vol. 1”, nesta quinta-feira (31/7), em São Paulo.

O primeiro passo é o casamento! E não poderia ser diferente, não é mesmo? De acordo com a sertaneja, o martelo ainda não foi batido, mas pode ser que seja já nos próximos meses: “A gente está vendo sobre casar em dezembro, mas ainda não começamos a falar com ninguém. Cerimônia, festa, nada. Mas é uma vontade”.

A maternidade também é um dos próximos planos de Júlia e Mari Fernandez. Tanto é que a cantora confessou a vontade de ser mamãe: “E não vai demorar muito tempo não!”, contou, antes de acrescentar: “Eu tenho muita vontade de construir família logo, sabe, de realmente casar, de ter filhos. E ela também é assim”.

“Desde que eu me tornei adulta, nunca fui aquela pessoa de gostar de ficar com várias pessoas e viver na farra. Apesar de eu ser uma mulher que canta sobre lascar os corações, eu sempre fui aquela pessoa de gostar mais desse lado de romance, de amor. E é normal quando o relacionamento é duradouro, como o meu, de quatro anos, ter muitos planos de futuro”, destacou.

Mari, que está com 24 anos, reforçou não ter certeza quanto as datas, mas a vontade segue: “Casar, ter filho… tudo na hora certa, que eu não sei dizer qual é, porque quem diz é Deus. Mas seja lá a hora que for, estaremos lá. Agora eu vou”, finalizou.