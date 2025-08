Casamento secreto! Elisa Zarzur revela detalhes da união com Alexandre Negrão em Paris

Faltando 10 meses para seu casamento com o empresário Alexandre Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Elisa Zarzur resolveu contar mais alguns detalhes da cerimônia, que será realizada em Paris, no dia 6 de junho do ano que vem.

Através de uma caixinha de perguntas do Instagram, a modelo foi questionada sobre o evento e revelou: “Será um casamento muito pequeno, apenas para a família e amigos muito próximos”, escreveu na legenda.

E continuou seu relato: “Eu estou tão feliz, tão realizada, e não sei como postar as coisas. Não sei o formato certo, acho que eu sou perfeccionista, e aí eu fico tipo assim: ‘Não quero estragar nada, será que eu não falo nada?’. Mas eu trabalho com isso, aí eu fico nesse embate”, disse.

Mais detalhes da celebração

Ainda na publicação, ela contou que o enlace com o amado acontece exatamente 10 anos depois de sua festa de 15 anos. Dois dias antes, os noivos vão fazer uma pre-party [como se fosse um “esquenta”], dia 4, também em Paris.

Em seguida, Elisa Zarzur contou sobre as comemorações antes do grande dia: “Eu amo organizar, fazer festa, celebrar o amor, estar com meus amigos. Eu já tive o chá surpresa que minhas amigas fizeram pra mim, o chá da Tiffany que fiz pra elas e minha despedida. O bom é que nada incluiu o noivo até agora”, contou, antes de completar:

“Eu vou ter mês que vem mais uma comemoração que a minha sogra perfeita vai oferecer pra gente na casa dela de Paraty, que é um sonho, e vai ser muito lindo. Só pra família e padrinhos”, detalhou.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.