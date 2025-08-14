14 de agosto de 2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024

Casas Bahia: prejuízo ultrapassa meio bilhão e vem acima do esperado

Escrito por Metrópoles
casas-bahia:-prejuizo-ultrapassa-meio-bilhao-e-vem-acima-do-esperado

As Casas Bahia encerraram o segundo trimestre deste ano registrando prejuízo líquido de R$ 555 milhões, revertendo o lucro de R$ 37 milhões reportado no mesmo período de 2024.

O resultado, anunciado na noite dessa quarta-feira (13/8), veio pior do que as estimativas de analistas do mercado, que giravam em torno de R$ 285 milhões de prejuízo.

No recorte ajustado pela modificação da dívida e atualização monetária, o prejuízo das Casas Bahia entre abril e junho de 2025 ficou em R$ 423 milhões, o que correspondeu a uma queda de 10,1% na comparação anual.

A companhia, um dos gigantes do varejo brasileiro, afirmou que o resultado negativo do segundo trimestre se deve, sobretudo, às elevadas taxas de juros.

Leia também

Outros dados

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 572 milhões, uma alta de 26,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já a receita bruta das Casas Bahia somou R$ 8,1 bilhões, o que representou um crescimento anual de 6%. A receita líquida, por sua vez, ficou em R$ 6,8 bilhões, também avançando 6%.

No segundo trimestre, o volume bruto de mercadorias das lojas físicas das Casas Bahia cresceu 5,8%, enquanto as vendas em mesmas lojas (Same Store Sales – SSS) subiram 6,7%. O indicador se refere ao aumento ou à queda de vendas em lojas já existentes em relação a um período anterior.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.