Casas Bahia: prejuízo ultrapassa meio bilhão e vem acima do esperado

As Casas Bahia encerraram o segundo trimestre deste ano registrando prejuízo líquido de R$ 555 milhões, revertendo o lucro de R$ 37 milhões reportado no mesmo período de 2024.

O resultado, anunciado na noite dessa quarta-feira (13/8), veio pior do que as estimativas de analistas do mercado, que giravam em torno de R$ 285 milhões de prejuízo.

No recorte ajustado pela modificação da dívida e atualização monetária, o prejuízo das Casas Bahia entre abril e junho de 2025 ficou em R$ 423 milhões, o que correspondeu a uma queda de 10,1% na comparação anual.

A companhia, um dos gigantes do varejo brasileiro, afirmou que o resultado negativo do segundo trimestre se deve, sobretudo, às elevadas taxas de juros.

Leia também

Outros dados

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 572 milhões, uma alta de 26,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já a receita bruta das Casas Bahia somou R$ 8,1 bilhões, o que representou um crescimento anual de 6%. A receita líquida, por sua vez, ficou em R$ 6,8 bilhões, também avançando 6%.

No segundo trimestre, o volume bruto de mercadorias das lojas físicas das Casas Bahia cresceu 5,8%, enquanto as vendas em mesmas lojas (Same Store Sales – SSS) subiram 6,7%. O indicador se refere ao aumento ou à queda de vendas em lojas já existentes em relação a um período anterior.