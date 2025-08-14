Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche

O vídeo do pastor Eduardo Costa, que foi filmado em Goiânia usando calcinha e peruca, ganhou grande repercussão nas redes sociais e levantou discussões sobre fetiches. Na gravação, divulgada pelo portal Leo Dias, o líder religioso aparece de lingerie fio-dental em uma rua da capital goiana, gerando uma onda de questionamentos e piadas entre os internautas.

A explicação de uma especialista

Para entender o hábito, a sexóloga Ana Paula Nascimento foi consultada pelo site Pouca Vergonha. Ela explica que o fato pode ser uma exploração de papéis de gênero, uma busca por conforto ou uma forma de prazer sexual. “Esse tipo de fetiche é uma expressão da diversidade humana em relação à sexualidade e às normas de gênero”, afirma a especialista.

A profissional ainda reforça que, para algumas pessoas, usar roupas do gênero oposto pode ser excitante ou uma maneira de quebrar tabus e explorar a liberdade pessoal, desafiando as normas sociais.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.