Caso Juliana Chaar: advogado suspeito de atirar durante confusão é preso após decisão da Justiça

A Justiça do Acre decretou, nesta quinta-feira (7), a prisão preventiva do advogado Keldheki Maia da Silva, suspeito de ter efetuado disparos de arma de fogo durante uma confusão ocorrida em frente a uma casa noturna de Rio Branco, em junho deste ano.

O episódio terminou com o atropelamento e morte da advogada Juliana Chaar, atingida por uma caminhonete conduzida por Diego Passos, que já cumpre prisão preventiva pelo crime.

Maia se apresentou à sede da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Deic) e, após os procedimentos de praxe, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). Ele deve ser transferido para o Batalhão de Operações Especiais (Bope), nas proximidades da Chácara Ipê, onde permanecerá custodiado.