7 de agosto de 2025
Universo POP
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator
Esquema bilionário: Influenciadores ganham com a “cláusula da desgraça alheia”
Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos
Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões
Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Caso Juliana Chaar: advogado suspeito de atirar durante confusão é preso após decisão da Justiça

O episódio terminou com o atropelamento e morte da advogada Juliana Chaar, atingida por uma caminhonete conduzida por Diego Passos, que já cumpre prisão preventiva pelo crime

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Justiça do Acre decretou, nesta quinta-feira (7), a prisão preventiva do advogado Keldheki Maia da Silva, suspeito de ter efetuado disparos de arma de fogo durante uma confusão ocorrida em frente a uma casa noturna de Rio Branco, em junho deste ano.

Advogado foi presso/Foto: ContilNet

O episódio terminou com o atropelamento e morte da advogada Juliana Chaar, atingida por uma caminhonete conduzida por Diego Passos, que já cumpre prisão preventiva pelo crime.

Maia se apresentou à sede da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Deic) e, após os procedimentos de praxe, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). Ele deve ser transferido para o Batalhão de Operações Especiais (Bope), nas proximidades da Chácara Ipê, onde permanecerá custodiado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.