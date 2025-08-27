27/08/2025
Caso Junior Lima: veja dicas para participar de um trisal no sexo

O cantor Junior Lima relembrou sua vida amorosa antes de casar com a modelo Monica Benini em entrevista ao programa Lady Night. O artista disse que já chegou a participar de um trisal.

Tatá Werneck questionou: “Pontualmente ou você diz, assim, um relacionamento trisal?”. “Pontualmente, já. Digamos que eu vivi bastante antes de conhecer a Monica”, disse Junior.

Esposa de Júnior Lima, Monica Benini atualiza quadro da filha após diagnóstico grave - MetrópolesJúnior Lima e Monica Benini

Se você também quer viver experiências a três, mas tem algumas dúvidas, a coluna Pouca Vergonha dá, abaixo, dicas para se aventurar no primeiro ménage.

Confira:

De acordo com o sexólogo Vitor Mello, antes de se aventurar em um ménage é necessário priorizar a comunicação. Escolher conhecidos e estabelecer uma comunicação aberta são medidas fundamentais a quem está começando. Por isso, ele não aconselha buscar estranhos em apps de relacionamentos na primeira vez que vai transar a três.

5 imagensUma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estarO prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sonoÉ possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idadeNo sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurançaFechar modal.1 de 5

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Getty Images2 de 5

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

Getty Images3 de 5

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

Getty Images4 de 5

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

Getty Images5 de 5

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

Getty Images

Na visão do especialista, decidido quem será o “terceiro elemento”, é importante discutir expectativas individuais, limites e o papel de cada participante na dinâmica do ménage, a fim de garantir que todos estejam confortáveis e seguros.

Outro ponto importante destacado pelo profissional é que seja feito um planejamento: “É fundamental discutir questões de saúde e segurança. Conhecer bem os participantes e estabelecer limites claros são aspectos essenciais para garantir que todos se sintam seguros durante a experiência”, salienta o sexólogo.

