caso-junior-lima:-veja-dicas-para-participar-de-um-trisal-no-sexo

O cantor Junior Lima relembrou sua vida amorosa antes de casar com a modelo Monica Benini em entrevista ao programa Lady Night. O artista disse que já chegou a participar de um trisal.
Tatá Werneck questionou: “Pontualmente ou você diz, assim, um relacionamento trisal?”. “Pontualmente, já. Digamos que eu vivi bastante antes de conhecer a Monica”, disse Junior.
Júnior Lima e Monica Benini
Se você também quer viver experiências a três, mas tem algumas dúvidas, a coluna Pouca Vergonha dá, abaixo, dicas para se aventurar no primeiro ménage.
Confira:
De acordo com o sexólogo Vitor Mello, antes de se aventurar em um ménage é necessário priorizar a comunicação. Escolher conhecidos e estabelecer uma comunicação aberta são medidas fundamentais a quem está começando. Por isso, ele não aconselha buscar estranhos em apps de relacionamentos na primeira vez que vai transar a três.
Na visão do especialista, decidido quem será o “terceiro elemento”, é importante discutir expectativas individuais, limites e o papel de cada participante na dinâmica do ménage, a fim de garantir que todos estejam confortáveis e seguros.
Outro ponto importante destacado pelo profissional é que seja feito um planejamento: “É fundamental discutir questões de saúde e segurança. Conhecer bem os participantes e estabelecer limites claros são aspectos essenciais para garantir que todos se sintam seguros durante a experiência”, salienta o sexólogo.