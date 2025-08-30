Caso Junno Andrade: troca de mensagens picantes é traição? Entenda

Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel, teve mensagens íntimas com a massagista Luana Saraiva expostas. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois teriam tido um encontro para realização de massagem com “final feliz”, ou seja, com a prática de um ato sexual.

Leia também

Conforme a publicação, os dois se encontraram ao menos duas vezes em São Paulo, e também trocaram conversas picantes. “Voltando do Rio te aviso. Semana que vem a gente combina”, diz o músico em uma mensagem. Em outra, ele admite que a mulher, Xuxa, sabe das massagens. “Minha mulher sabe que faço massagem e que gosto.”

Junno Andrade

O ator ainda sugere que a massagista faça um ensaio sensual. “Tem que alongar e imaginar que vai dar a ‘raba’ para o cara que você tem mais tesão na vida”, disse. “E tem que ter mostrando mais também eu acho… Seio… No caso para mandar para quem gosta de nuru… Até sem calcinha… Sem ser de perna aberta heheh masss… Acho que vale!! Não para postar… Para você ter.”

Mensagens desse tom são traição? Para alguns, sim

O caso levantou o debate sobre o que é considerado traição. A coluna Pouca Vergonha já abordou temas como microtraição, e como gestos sutis, como a troca de mensagens, podem minar a confiança de um relacionamento.

A psicóloga Emily Verde destaca que as microtraições acontecem em situações como esconder interações, manter conversas ambíguas ou omitir informações que, isoladas, podem parecer inofensivas, como fazer uma massagem com segundas intenções.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Com os relacionamentos não monogâmicos entrando cada vez mais em pauta, muito se fala sobre como funciona uma relação liberal

Getty Images 2 de 4

Por isso a importância desse combinado não ser automático, subentendido. Ele precisa ser claro para ambas as partes

Getty Images 3 de 4

Na teoria, traição é quebrar combinados, independentemente de quais forem

Getty Images 4 de 4

O conceito de traição é medido por cada casal

“Os comportamentos que mais causam incômodo nos casais são os flertes digitais (curtidas em fotos sugestivas e mensagens íntimas, para citar alguns exemplos) e as comparações constantes quando um dos pares segue perfis de ex ou de pessoas que despertam ciúmes”, explica.

A microtraição tem a ver com pequenos gestos ou hábitos que alguém pode pensar que não são tão ruins, mas que, no fundo, acabam magoando a parceria e, em alguns casos, levando ao fim da relação. “Não existe uma regra universal. O que é traição para um pode ser aceitável para outro. Por isso, o diálogo aberto é essencial”, reforça a especialista.