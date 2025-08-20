Caso Luana: acusado de matar ex-mulher a facadas no interior do Acre tem julgamento marcado

A Justiça do Acre marcou para 30 de setembro o julgamento de José Rodrigues de Oliveira, de 54 anos, acusado de assassinar a facadas a ex-mulher Luana Conceição do Rosário, de 45 anos, em Senador Guiomard, no dia 13 de junho deste ano. O réu será submetido a júri popular, conforme decisão tomada na audiência de instrução realizada na última segunda-feira (18).

O inquérito policial foi concluído em julho, quando José foi indiciado por feminicídio, com agravante por ter impossibilitado a defesa da vítima. À época, ele confessou o crime e alegou que agiu por ciúmes. Pelo menos 10 pessoas devem participar da sessão de julgamento entre acusação e defesa.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Rômulo Carvalho, imagens de câmeras de segurança próximas à residência da vítima mostraram o acusado rondando o local horas antes do crime. Por volta das 5h20, ele teria passado de moto nas imediações e, ao perceber que Luana saiu para comprar pão, a seguiu. As gravações de um açougue registraram o momento em que José desceu do veículo, jogou o capacete no chão e atacou a ex-mulher.

Após o ataque, ele fugiu na motocicleta, mas foi preso no mesmo dia quando tentava escapar por uma propriedade rural. As imagens ainda mostram a vítima atravessando a rua ferida e caindo ao lado de um caminhão frigorífico estacionado.

Duas testemunhas que estavam no veículo foram indiciadas por omissão de socorro. Segundo o delegado, mesmo após a fuga do suspeito, elas deixaram o local sem prestar assistência.

Momentos depois do crime, José enviou áudios ao filho afirmando que havia matado a ex-mulher. No material, cuja autenticidade foi confirmada pela polícia, o acusado pede perdão e justifica a ação dizendo que a vítima “aprontou demais” com ele.