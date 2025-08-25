Caso Ultrafarma: governo de São Paulo afasta mais 6 auditores fiscais

O governo de São Paulo afastou seis auditores fiscais suspeitos de envolvimento no caso de corrupção que adiantou créditos tributários e ressarcimento de ICMS-ST a empresas como a Fast Shop e a Ultrafarma. Eles vão responder a um Processo Administrativo Disciplinar instaurado na sexta-feira (22/8). A informação foi publicada Diário Oficial do estado desta segunda-feira (25/8).

Os auditores afastados foram: Artur Takefume Hamanaka, Fernando Kenji Iwai, Marcel Ono, Maria Cecília Grava Trentini, Maria da Conceição Rodrigues Fabaro e Selma Laltuf da Costa. Eles não foram alvos de busca e apreensão na Operação Ícaro, instaurado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), que revelou o esquema.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Dinheiro encontrado em casa de fiscal Artur Gomes da Silva Neto, investigado por corrupção

Reprodução 2 de 4

Dinheiro encontrado em casa de fiscal Artur Gomes da Silva Neto, investigado por corrupção

Reprodução 3 de 4

Pacotes de dinheiro foram encontrados em casa de fiscal Artur Gomes da Silva Neto, investigado por corrupção

Reprodução 4 de 4

Dinheiro encontrado em casa de fiscal Artur Gomes da Silva Neto, investigado por corrupção

Reprodução

Na quinta-feira (21/8), Artur Gomes da Silva Neto, apontado como principal operador do esquema de fraude fiscal e suspeito de receber R$ 1 bilhão, foi exonerado. Preso no dia 12/8, o próprio servidor pediu para ser demitido em uma carta manuscrita.

Leia também

O diretor da Fast Shop, Mario Otávio Gomes, e o dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foram soltos na semana passada e foram liberados da fiança, que havia sido estipulada em R$ 25 milhões.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma

Divulgação/Ultrafarma 2 de 6

O empresário Sidney Oliveira

3 de 6

O empresário Sidney Oliveira

Divulgação/Ultrafarma 4 de 6

O empresário Sidney Oliveira

Reprodução/Redes sociais 5 de 6

O empresário Sidney Oliveira

Divulgação/Ultrafarma 6 de 6

O empresário Sidney Oliveira

Divulgação/Ultrafarma

Entenda o esquema