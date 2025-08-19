Caso Vitória: Justiça começa a definir se suspeito vai a júri popular

A Justiça paulista começou, nessa segunda-feira (18/8), a audiência de instrução que vai definir se Maicol Sales do Santos, único suspeito de ter matado a adolescente Vitória Regina, de 17 anos, vai a júri popular. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o réu acompanhou a audiência virtualmente, que aconteceu no Fórum de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, cidade onde o crime aconteceu.

Até o momento, de acordo com o TJSP, foram ouvidas 21 testemunhas, sendo 11 de acusação e 10 de defesa. O interrogatório de Maicol está para marcado para 19 de setembro.

Em abril deste ano, ele teve a prisão convertida para preventiva, após denúncia feita pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). A promotoria o acusa de sequestro qualificado, feminicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

Vitória Regina de Souza, de 17 anos

Polícia de Cajamar prendeu dono de Corolla supostamente envolvido no desaparecimento da jovem Vitória

Homem é preso por investigadores que apuram o assassinato da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos

Jovem desapareceu em Cajamar, na região metropolitana de SP

Corpo de Vitória Regina de Souza, 17, foi encontrado com sinais de tortura e decapitado em Cajamar (SP). Polícia ouviu 14 pessoas envolvidas

Vitória Regina

Maicol (de verde) confessando crime

Para os promotores, Maicol agiu “com menosprezo à condição de mulher” e a morte foi provocada por meio cruel “A Vitória não fez rigorosamente nada para que se chegasse a esse resultado, ao que aconteceu. Ela foi uma adolescente como outra qualquer, que postava fotos demonstrando sua felicidade, os momentos que ela estava vivendo, nas redes sociais”, afirmou o promotor Jandir Moura Torres Neto.

Assassinato de Vitória

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrada assassinada na tarde do dia 5 de março, em uma área rural de Cajamar, na Grande São Paulo. Ela estava desaparecida desde o dia 26 de fevereiro, quando voltava do trabalho .

na tarde do dia 5 de março, em uma área rural de Cajamar, na Grande São Paulo. . A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que o corpo estava em avançado estado de decomposição. A família reconheceu o corpo por conta das tatuagens no braço e na perna e um piercing no umbigo.

Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem chegando a um ponto de ônibus no dia 26 de fevereiro e, posteriormente, entrando no transporte público. Antes, a adolescente enviou áudios para uma amiga nos quais relatou a abordagem de homens suspeitos em um carro, enquanto ela estava no ponto de ônibus.

Nos prints da conversa, a adolescente afirmava que outros dois homens estavam no mesmo ponto de ônibus e que lhe causavam medo.

Em seguida, ela entra no ônibus e diz que os dois subiram junto com ela no transporte público — e que um deles sentou atrás dela.

Por fim, Vitória desce do transporte público e caminha em direção a sua casa, em uma área rural de Cajamar.

No caminho, ela enviou um último áudio para a amiga, dizendo que os dois não haviam descido junto com ela. “Tá de boaça”. Foi o último sinal de Vitória com vida.

Único preso

Maicol está preso desde o dia 8 de março por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver, após confessar a autoria do homicídio.

Laudos periciais constataram a presença do sangue de Vitória na casa do suspeito. Também foram encontradas amostras de DNA da vítima no carro dele. Um vídeo obtido pelo Metrópoles mostra um trecho do depoimento. Veja:

Ainda de acordo com o documento, ela sofreu lesões fatais e morreu por hemorragia interna e externa.