25/08/2025
Universo POP
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira

Casos de dengue crescem 120% no Acre em 2025, aponta boletim da Sesacre

De acordo com o levantamento, a regional do Baixo Acre concentra o maior número de confirmações

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Segundo dados do último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), entre as semanas epidemiológicas 1 e 32 de 2025 já foram confirmados 6.880 casos de dengue em todo o estado do Acre, o que representa um aumento de 120% em comparação ao registrado no mesmo período de 2024, quando haviam sido contabilizados 3.123 casos.

O número de casos prováveis também chama atenção, já que em 2025 o estado já soma 8.984 notificações da doença, contra 3.954 no ano passado, aponta o informe semanal da Saúde.

A dengue é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectada/ Foto: Ilustrativa

De acordo com o levantamento, a regional do Baixo Acre concentra o maior número de confirmações (3.481), com destaque para a capital acreana, Rio Branco, que sozinha já soma 2.376 registros. Já na regional do Alto Acre, o número de casos confirmados contabilizados é de 155, o menor do estado. Na região do Juruá/Tarauacá/Envira o total chega a 3.244.

O boletim mostra ainda que a maioria dos casos confirmados foi validada por exames laboratoriais (63,4%), enquanto 36,6% tiveram confirmação por critério clínico-epidemiológico.

 

Até agora, o Acre já notificou 26.077 ocorrências, de dengue em 2025, desse total, 17.093 foram descartadas e 2.104 seguem em investigação. O índice de confirmação corresponde a 25,62% dos casos analisados.

Cobertura vacinal

A baixa cobertura vacinal contra a dengue tem sido uma preocupação em todo o estado. Todos os municípios estão abaixo dos 50% do esquema vacinal completo, segundo boletim, entre eles, com menor percentual de vacinação está Tarauacá (2,65%), Cruzeiro do Sul (4,72%) e Rio Branco (5,08%).

A campanha de vacinação contra dengue teve início no dia 16 de fevereiro, em 11 municípios acreanos. O público-alvo da vacinação são crianças e adolescentes de 10 a 11 anos e adolescentes até 14 anos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.