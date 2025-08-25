Casos de dengue crescem 120% no Acre em 2025, aponta boletim da Sesacre

Segundo dados do último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), entre as semanas epidemiológicas 1 e 32 de 2025 já foram confirmados 6.880 casos de dengue em todo o estado do Acre, o que representa um aumento de 120% em comparação ao registrado no mesmo período de 2024, quando haviam sido contabilizados 3.123 casos.

O número de casos prováveis também chama atenção, já que em 2025 o estado já soma 8.984 notificações da doença, contra 3.954 no ano passado, aponta o informe semanal da Saúde.

De acordo com o levantamento, a regional do Baixo Acre concentra o maior número de confirmações (3.481), com destaque para a capital acreana, Rio Branco, que sozinha já soma 2.376 registros. Já na regional do Alto Acre, o número de casos confirmados contabilizados é de 155, o menor do estado. Na região do Juruá/Tarauacá/Envira o total chega a 3.244.

O boletim mostra ainda que a maioria dos casos confirmados foi validada por exames laboratoriais (63,4%), enquanto 36,6% tiveram confirmação por critério clínico-epidemiológico.

Até agora, o Acre já notificou 26.077 ocorrências, de dengue em 2025, desse total, 17.093 foram descartadas e 2.104 seguem em investigação. O índice de confirmação corresponde a 25,62% dos casos analisados.

Cobertura vacinal

A baixa cobertura vacinal contra a dengue tem sido uma preocupação em todo o estado. Todos os municípios estão abaixo dos 50% do esquema vacinal completo, segundo boletim, entre eles, com menor percentual de vacinação está Tarauacá (2,65%), Cruzeiro do Sul (4,72%) e Rio Branco (5,08%).

A campanha de vacinação contra dengue teve início no dia 16 de fevereiro, em 11 municípios acreanos. O público-alvo da vacinação são crianças e adolescentes de 10 a 11 anos e adolescentes até 14 anos.